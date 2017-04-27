Bloomberg: Медведев беспокоится за свое будущее

Публикацию американского издания прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению американского агентства Bloomberg, российский премьер-министр Дмитрий Медведев на фоне резкого падения рейтинга и мартовских антикоррупционных митингов серьезно обеспокоен своим будущим в российской политике. В своей публикации издание ссылается на источники в окружении главы кабинета министров.

Другие собеседники агентства, близкие к Кремлю, заявили, что Медведев будет становится все более "уязвимым" по мере приближения выборов президента России в марте 2018 года. В текущих условиях ужшкммт политик едва ли может рассчитывать на участие в них.

Как объясняет Bloomberg, избавиться от непопулярного премьера стало бы легким выходом из положения для президента, учитывая, что его собственный рейтинг остается высоким в стране.

Смена второго лица в государстве может повысить явку избирателей на выборах, "разочарованных в результате самого продолжительного экономического спада за последние два десятилетия".

Однако, по мнению журналистов, отставка Медведева может воодушевить оппонентов Путина. По мнению ряда экспертов, глава государства не может уволить Медведева, "не сделав подарок Навальному".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал публикацию Bloomberg: в Кремле не спешат соглашаться с выводами западного издания.

"Не думаю, что Bloomberg хорошо знает Дмитрия Анатольевича Медведева и что он может обладать такой информацией. Это вопрос для моих коллег из правительства", - цитирует Пескова Life.