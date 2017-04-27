Ученые выяснили, почему дети врут

Исследователи проанализировали данные о причинах детского вранья.

Группа ученых проанализировала данные о причинах лжи у детей. Как показало исследование, дети разного возраста врут по двум причинам. Первая из них - это желание заслужить авторитет у взрослых. По этой причине ребенок может наврать, что получил хорошую оценку в школе с целью получения похвалы.

Второй причиной является страх перед наказанием. Если ребенок знает, что его ужшкммт накажут за проступок, он соврет. Ложь по этой причине наиболее характерна для детей младшего дошкольного возраста.

Когда дети получают желаемое с помощью лжи, они понимают, что обман приносит пользу. В итоге такое поведение может войти в привычку.

Чтобы справиться с враньем у детей, специалисты советуют родителям не ругать своё чадо. Тогда он не будет бояться говорить правду. При этом надо дать понять ребенку, что его простили и объяснить допущенную ошибку.