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Зонд "Кассини" прислал уникальные фото колец Сатурна и его ураганов

Опубликовано 27.04.17 15:57 Зонд "Кассини" прислал уникальные фото колец Сатурна и его ураганов

Космический зонд Cassini совершил первый в истории пролет между Сатурном и его кольцами.

Межпланетный зонд «Кассини» прошел между Сатурном и его спутниками и отправил на Землю фотографии, сообщили в NASA. На снимках запечатлены облака в верхних слоях атмосферы планеты. По оценкам ученых, качество этих снимков раз в десять лучше, чем у более ранних фотографий Сатурна, пишут "Ведомости".

Зонд также исследовал рассеяние света на частицах пыли, из которых состоят внутренние кольца планеты. После того как аппарат ужшкммт максимально сблизился с Сатурном, его кольца заслонили солнечный свет, и станция задействовала ультрафиолетовый спектрометр.

Аппарат прислал фотографии атмосферы газового гиганта, сделанные с наименьшего за всю историю наблюдений расстояния. На снимках можно увидеть ураганы в верхних слоях атмосферы Сатурна.

Аппарат в рамках исследовательской программы еще 21 раз пройдет между Сатурном и его кольцами. Он изучит гравитационное и магнитное поля планеты, определит химический состав материала, из которого состоят кольца.

Миссия завершится управляемым падением зонда в плотные слои атмосферы Сатурна, которое запланировано на 15 сентября 2017 г. Миссия должна была закончиться еще в 2008 году, но благодаря уникальным данным ее продлевали дважды.
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