Зонд "Кассини" прислал уникальные фото колец Сатурна и его ураганов

Межпланетный зонд «Кассини» прошел между Сатурном и его спутниками и отправил на Землю фотографии, сообщили в NASA. На снимках запечатлены облака в верхних слоях атмосферы планеты. По оценкам ученых, качество этих снимков раз в десять лучше, чем у более ранних фотографий Сатурна, пишут "Ведомости".

Our closest look ever at #Saturn’s atmosphere and giant hurricane. #GrandFinale https://t.co/giL0pulIEW pic.twitter.com/Qi3T2wSzc1