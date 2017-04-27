В Черном море после столкновения затонул корабль "Лиман"

Исследовательское судно столкнулось с кораблем "Ашот-7" в 40 км от Босфора.

Исследовательское судно ЧФ получило пробоину после столкновения в Черном море.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ, инцидент произошел в 40 км от пролива Босфор. "Лиман" столкнулся с судном "Ашот-7" из-за чего получил пробоину ниже ватерлинии.

В результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия направились корабли Черноморского флота и спасатели на самолете.

Позднее в Минобороны России заявили, что корабль Черноморского флота "Лиман" затонул из-за полученных пробоин. Все члены экипажа ужшкммт спасены.

"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль... Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Исследовательское судно "Лиман" было построено в Польше и спущено на воду в 1970 году. Корабль побывал в США, Канаде, Кубе, Сенегале, Индии, Шри-Ланке, Йемене и других местах. В настоящее время "Лиман" базируется в Севастополе.