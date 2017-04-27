 
TOP 10

1 Эксперты установили причину крушения Ту-154 в Сочи

2 Расстрелявший адвоката в Москве преступник попал на ВИДЕО

3 Первый канал поймали на фейке с "экспертом из США" (ФОТО)

4 В Черном море после столкновения затонул корабль "Лиман"

5 Экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову дали 22 года колонии

6 Многоликая невропатия

7 В Совфеде прокомментировали возможность ядерного удара США по России

8 Bloomberg: Медведев беспокоится за свое будущее

9 Ученые раскрыли тайну "кровавого водопада" в Антарктиде

10 Журналисты раскрыли секрет «красной кнопки» на столе у Трампа

Новости наших партнеров

В Черном море после столкновения затонул корабль "Лиман"

Опубликовано 27.04.17 15:41 В Черном море после столкновения затонул корабль "Лиман"

Исследовательское судно столкнулось с кораблем "Ашот-7" в 40 км от Босфора.

Исследовательское судно ЧФ получило пробоину после столкновения в Черном море.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ, инцидент произошел в 40 км от пролива Босфор. "Лиман" столкнулся с судном "Ашот-7" из-за чего получил пробоину ниже ватерлинии.

В результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия направились корабли Черноморского флота и спасатели на самолете.

Позднее в Минобороны России заявили, что корабль Черноморского флота "Лиман" затонул из-за полученных пробоин. Все члены экипажа ужшкммт спасены.
 
"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль... Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Исследовательское судно "Лиман" было построено в Польше и спущено на воду в 1970 году. Корабль побывал в США, Канаде, Кубе, Сенегале, Индии, Шри-Ланке, Йемене и других местах. В настоящее время "Лиман" базируется в Севастополе.
Другие материалы по этой теме

Трамп пообещал потопить российский корабль "Виктор Леонов" - СМИ

Военный корабль США обстрелял иранские катера

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга