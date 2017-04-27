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Танцор Михаил Барышников получил гражданство Латвии

Опубликовано 27.04.17 15:05 Танцор Михаил Барышников получил гражданство Латвии

Танцору Михаилу Барышникову дали латвийское гражданство.

Власти Латвии предоставили гражданство балетному танцовщику Михаилу Барышникову, родившемуся в Риге в 1948 году. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал Mixnews.lv.

«Сейм (парламент) постановил предоставить гражданство за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову», — говорится в сообщении.

Решение было принято в сейме Латвии единогласно в присутствии самого артиста. По итогам голосования Барышникову были вручены цветы.

Михаил Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство. Он учился ужшкммт в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой.

В 2015 году он играл в постановке Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета показали премьеру его моноспектакля "Письмо человеку".
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