Репетиция Парада Победы 2017: в центре Москвы ограничат движение 27 апреля, 3 и 7 мая (ВИДЕО)

Какие улицы в Москве перекроют из-за репетиции парада Победы 2017 - читайте в материале Topnews.

Движение по улицам Москвы ограничат 27 апреля, 3, 7 и 9 мая 2017

Военная техника пройдет по московским улицам в дни репетиций и самого парада на Красной площади 27 апреля, 3 и 7 мая, в связи с чем будут перекрыты для движения транспорта ряд улиц, а также изменится режим работы наземного транспорта.

Как сообщили "Интерфаксу" в транспортном комплексе столицы, военная техника пройдет, в частности, по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, по улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая Кудринская, по Триумфальной площади ужшкммт и Тверской улице.

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Перекрытия 27 апреля и 3 мая запланированы во второй половине дня в связи с вечерними репетициями парада; 7 и 9 мая в связи с генеральной репетицией и самим парадом - в первой половине дня.

Ограничение движения в центре Москвы для репетиции парада Победы 2017: какие улицы перекроют

Изменения будут действовать с 18:00 до окончания мероприятия. Также движение ограничат с 05:00 до завершения репетиции 7 мая, сообщается на сайте мэра Москвы.

Военная техника пройдет по маршруту улица Нижние Мнёвники — улица Народного Ополчения — улица Мнёвники — Звенигородское шоссе — улица Красная Пресня — Баррикадная улица — Садовая-Кудринская улица — Большая Садовая улица — Триумфальная площадь — улица Тверская — Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская; Красная площадь — Большой Москворецкий мост — Болотная улица — Болотная площадь — Большой Каменный мост.

Как сообщили «Газете.Ru» в столичной Госавтоинспекции, до окончания мероприятий будут закрыты для движения следующие магистрали: улицы Нижние Мневники и Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, улицы Тверская и Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные, Боровицкая площадь, улицы Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат, Новинский, Страстной и Тверской бульвары, Большой Путинковский переулок, Большой Москворецкий мост, улица Болотная, Болотная площадь, улица Солянка и Большой Каменный мост.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. На пути следования колонны расположены следующие станции метро: «Молодежная», «Крылатское», «Полежаевская», «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Баррикадная», «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад», «Арбатская», «Смоленская».

Репетиция Парада Победы 2017 в Москве: расписание сегодня 27 апреля

Первая тренировка военнослужащих и техники состоится в Москве 27 апреля с 22:00. По Красной площади пройдут более 10 000 военных, проедут свыше 110 единиц военной техники.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в составе 28 парадных расчетов пешей колонны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

Впервые в параде примет участие парадный расчет всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Организаторы обещают в этом году участие в Параде Победы новых образцов современного российского вооружения.

В этом году впервые в истории парада на площадь выйдет арктическая военная техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-СА», а также арктические машины обеспечения.

Кроме того, в параде впервые примет участие колонна военной полиции Вооруженных сил России. По Красной площади пройдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун-У». В авиационной части парада над московским небом пролетят 17 вертолетов и 55 самолетов, среди которых ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и многоцелевые истребители Су-30СМ.

Ограничение движения в Москве на 1 Мая 2017

По данным департамента транспорта, из-за первомайских демонстраций с 8.00 30 апреля до 8.00 2 мая движение по одной полосе также будет ограничено на Большом Москворецком мосту и Кремлевской набережной.

Полностью движение будет закрыто с 8.30 до 12.30 1 мая на Кремлевской и Москворецкой набережных, по Большому Москворецкому мосту, Васильевскому спуску, Москворецкой улице, а также улицам Варварка и Ильинка.

Данные ГИБДД о перекрытиях из-за праздничных мероприятий, приуроченных к 1 мая, пока не опубликованы.