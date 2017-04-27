Выходные и праздничные дни в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году

Как отдыхаем в праздничные дни в мае 2017 - читайте в обзоре Topnews.

Наступление мая традиционно приносит россиянам не только теплые и солнечные дни, но и затяжные выходные. Майские праздники особенно любимы в народе, ведь этот период можно провести на свежем воздухе, за городом, а то и уехать в небольшой отпуск.

Согласно календарю майских праздников на 2017 год, отдыхать нам предстоит три дня подряд в первую волну майских праздников, и ужшкммт четыре дня подряд - во вторую. Всего же в мае 2017 года будет 20 рабочих дней и 11 выходных. Государственные праздники — 1 и 9 мая.

Выходные на майские праздники в 2017 году: календарь рабочих и выходных дней

Итак, согласно производственного календаря в последнем месяце весны в России выпадает двое длинных выходных общей продолжительностью 7 дней: с 29 апреля по 1 мая (3 дня) и с 6 мая по 9 мая (4 дня).

Как отдыхаем на 1 мая 2017 года в России

В честь Дня Весны и Труда россияне отдыхают 3 дня:

29 апреля, суббота – выходной

30 апреля, воскресенье – выходной

1 мая, понедельник – государственный Праздник Весны и Труда. Официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ)

Как отдыхаем на 9 мая 2017 года в России

В честь Дня Победы россияне отдыхают 4 дня подряд:

6 мая, суббота – выходной

7 мая, воскресенье – выходной

8 мая, понедельник – перенесенный праздничный выходной с 7 января (сб), согласно постановлению правительства РФ

9 мая, вторник – День Победы. Официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ) Как работаем в мае 2017 года в России

В мае 2017 года у россиян 20 рабочих дней.

Отметим, что в 2018 году будет всё наоборот. На Первомай будем отдыхать с 29 апреля по 2 мая, и один день 9 мая.

Эксперты узнали, где россияне проведут майские праздники 2017

Согласно информации экспертов, для отдыха на майских праздниках 2017 года россияне предпочли отправиться в Грецию, Испанию и Чехию. Среди популярных направлений также Болгария, Израиль и Турция.

Так, наиболее популярными странами в этом году являются страны Шенгенского соглашения, в первую очередь Греция (10,8%), Испания (10,1%), Чехия (8,9%), далее по количеству выписанных полисов следуют Болгария (6,6%), Израиль (6,2%), Турция (4,3%). Замыкают первую десятку рейтинга Индия (3,5%), Тунис (3,4%) и Таиланд (3,1%).

"Прежде всего, такой рейтинг обусловлен снижением стоимости авиабилетов по этим направлениям, что, в свою очередь, связано с увеличением числа авиакомпаний, выполняющих рейсы в эти страны. На этих майских праздниках мы отмечаем 40% рост по количеству оформленных полисов страхования выезжающих за рубеж в штуках и на 19% по объему собранных премий", - прокомментировал ситуацию рассказал директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.