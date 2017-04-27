Расстрелявший адвоката в Москве преступник попал на ВИДЕО

Злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения.

В Сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, установленной в жилом доме в столичном районе Алтуфьево, где накануне вечером была убита женщина-адвокат..

В кадре запечатлено, как из остановившейся у подъезда машины, выходит женщина. Она заходит в подъезд, но за ней следует мужчина в кепке. После этого видено, как этот же мужчина скрывается с места.

Как писал TopNews, тело женщины было найдено на 10-м этаже в подъезде жилого дома. Преступник ужшкммт произвел в нее два выстрела. Убитая числилась в Московской коллегии адвокатов и, по сведениям источника в правоохранительных органах, была председателем адвокатской конторы "Дельфи".

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Не исключается, что мотивом убийства могла стать профессиональная деятельность жертвы. В частности, такого мнения придерживается адвокат Игорь Трунов, работавший с Вавилиной.

"В основном, убийство адвокатов связано с профессиональной деятельностью. Другой вопрос, что некоторые адвокаты влезают в криминальные отношения. Когда он попадает в криминальные отношения, он обязан поддерживать ту версию, которую выдвигает его обвиняемый. В 10% адвокат запутывается в проблемах своего клиента, в остальном – это просто способ легко решить юридические проблемы убийством адвоката, потому что он обычный гражданин, никаких последствий жёстких не будет. Убийство судьи – это приоритет при расследовании, а адвокат не относится к этой категории", - цитирует правозащитника НСН.