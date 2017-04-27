СМИ: за гуманитарные поставки электричества ЛНР заплатят россияне

уманитарные поставки электроэнергии из РФ в самопровозглашенную Луганскую народную республику могут записать в потери Федеральной сетевой компании.

Газете "Коммерсантъ" стала известна схема, с помощью которой будут оплачиваться гуманитарные поставки электроэнергии из РФ в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР). Их запишут в потери Федеральной сетевой компании. По расчетам аналитиков, это поднимет тариф ФСК на 2,5%, а потребители РФ переплатят 2-4,6 млрд рублей в год.

30 апреля "Совет рынка" (регулятор энергорынков) на заочном заседании наблюдательного совета должен утвердить схему компенсации за "гуманитарные поставки" электроэнергии из РФ в ЛНР. Эту информацию подтвердили источник ужшкммт в Минэнерго РФ и два источника в сетевом комплексе.

С 25 апреля "Укрэнерго" полностью прекратило подачу электроэнергии в неподконтрольную Киеву ЛНР. После этого Москва заявила, что будет снабжать Луганск энергией в рамках "гуманитарной поддержки", но конкретная схема поставок и их оплаты не раскрывалась.

Внесение "луганского" вопроса в повестку набсовета инициировало Минэнерго. Суть предложения: поставки в ЛНР будут списываться на технологические потери ФСК. Рост этих потерь компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК (единая ставка 319 руб./МВт ч для Единой энергосистемы России). Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения.

Формально при расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет учитываться повышающий коэффициент на потери в 1,1203. По расчетам экспертов, это поднимет тариф ФСК на 2,5%.

В пояснительной записке к вопросу отмечается, что коэффициент "отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года". Экономические последствия от принятия изменений не оценивались, говорится в документе. Схема начнет действовать с 30 апреля этого года (но затронет поставки с 1 апреля) до 31 мая 2018 года.