Чтобы "встряхнуться": глава Хакасии отправил в отставку правительство за "нерасторопность"

Виктор Зимин отправил в отставку всех заместителей министров.

Глава Хакасии Виктор Зимин отправил республиканское правительство в отставку.

"Сегодня я отправил правительство в отставку, это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе, эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это ужшкммт закончится. Времена не те", - написал Зимин на своей странице в Instagram.

По его словам, в республике "будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного совета республики со ссылкой на главу региона, новое правительство будет сформировано в течение месяца и представлено депутатскому корпусу в мае.

"Новый состав кабинета министров глава республики Виктор Зимин планирует сформировать в течение месяца и представить депутатскому корпусу на майской сессии", - говорится в сообщении.