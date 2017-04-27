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10 Беременная Полина Гагарина выложила ФОТО в бикини в Instagram

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Беременная Полина Гагарина выложила ФОТО в бикини в Instagram

Опубликовано 27.04.17 11:25 Беременная Полина Гагарина выложила ФОТО в бикини в Instagram

Певица наконец-то подтвердила слухи о своем интересном положении, разместив фото в Инстаграм.

Популярная российская певица Полина Гагарина впервые официально подтвердила свою беременность, слухи о которой появились еще в прошлом году. Артистка показала в Instagram ФОТО с округлившимся животом: в кадре звезда позирует у моря в бикини.

"Моя новая песня #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ продолжает штурмовать хит-парады. А это фото я просто оставлю здесь", - написала Полина Гагарина.

"Теперь официально", - емко прокомментировал снимок супруг артистки Дмитрий Исхаков.

Поклонники звезды стали поздравлять своего кумира с беременностью.

"Счастья вам, вашим близким и детям", "Я еще на голосе поняла что поля беременная! Обожаю тебя!", "Ну вся страна же догадывалась) поздравляю", "Полина будьте счастливы!!!", "Зато сколько оповержений, критики,в сторону других было! А оказалось правдой!", - пишут пользователи.

Однако некоторые фолловеры обвинили Гагарину в обмане, заявив, что на самом деле она уже давно родила малыша.

"Она родила уже", "Почему вы обманываете фолловеров, это фото в инете 3 месяца назад если не больше было опубликовано, а родили вы уже как 2 месяц", "Родила наверное, поэтому выложила. Тут месяц 6-7, а это январь", - указали юзеры.

Как писал TopNews, для Полины Гагариной это будет уже второй ребенок. Сейчас она воспитывает 9-летнего сына Андрея от Актера Петра Кислова, с которым она рассталась в 2010 году. В настоящее время певица замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара оформила отношения в 2014 году.
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