Первый канал поймали на фейке с "экспертом из США" (ФОТО)

Сразу несколько человек узнали в «эксперте из США» Грэге Вайнере, которого приглашали для участия в передачи на российских центральных телеканалах, петербургского предпринимателя.

Российские телеканалы выдают за американского журналиста Грэга Вайнера гражданина России Григория Винникова, сообщает издание The Insider.

18 апреля «Первый канал» посвятил выпуск ток-шоу «Первая Студия» проблеме КНДР и пригласил в качестве эксперта «американского журналиста», представленного аудитории как Грэг Вайнер. Он говорил без какого-либо акцента, и какое СМИ он представляет, озвучено не было. ИПозже люди, лично знакомые с персонажем, опознали в нем петербуржца Григория Винникова. Винников много лет прожил в Нью-Йорке, правда, о его журналистской деятельности ничего неизвестно, зато известно, что он имел ужшкммт там собственный бизнес – travel-агентство Eastern Tours Consolidated, ориентированное на русскую диаспору.

В сентябре 2012 году Винников внезапно вернулся в Петербург – как сообщается, вместе с деньгами клиентов. В интернете и сегодня можно найти множество жалоб от лица его бывших клиентов и их знакомых.

«Первый канал» не единственный, где он выступал от лица американского журналиста. Под этим же псевдонимом он предстал, например, на "5 канале", и на других питерских телеканалах.

Издание отмечает, что в своем профайле в Facebook Винников указывает свою настоящую фамилию, а местом проживания — Нью-Йорк, вот только все фотографии последних лет в его соцсети — из Петербурга и Москвы. Узнать его настоящую профессию из открытых источников так и не удалось.

Позже на своей странице в Facebook Винников попытался доказать, что он причастен к работе в СМИ: он опубликовал два интервью на «Эхе Москвы» и сайте RUNYweb.com, датированные 2003 годом, где его представляют как «организатора первых телемостов» и «ведущего телепрограммы "Контакт" на телевидении RTN».

«Достаточно, чтоб убедиться в моем 30 летнем журналистом опыте», - написал Винников.