Курс доллара на сегодня, 27 апреля 2017: прогноз экспертов - Путин надавит на рубль

Курс валют на сегодня, 27 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 27 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 апреля 2017 составляет 56,31 руб., курс евро на сегодня равен 61,50 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 27 апреля 2017 установлен на уровне 60,53 руб. и 64,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова отмечает, что курс рубля ужшкммт сегодня, 27 апреля 2017, остается под давлением: пара рубль-доллар поднималась до отметки 56,98.

"Сегодня президент России высказался на тему курса рубля. Он сказал, что слишком дорогая валюта нам не нужна, а также отметил, что будут применены рыночные меры влияния на курс", - сказа аналитик

По ее словам, рубль также утрачивает поддержку фактора налогового периода, а доллар получает поддержку на фоне ожиданий позитивных высказываний Трампа по налоговой реформе.

"Ожидания, что Банк России может снизить ставку на 25 – 50 б.п. в пятницу. После пробоя выше уровня 57,00, пара нацелится на подъем к отметке 57,40", - добавила она.