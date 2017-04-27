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СМИ приписали Тимати смертельный недуг, он ответил в Instagram (ФОТО)

Опубликовано 27.04.17 10:56 СМИ приписали Тимати смертельный недуг, он ответил в Instagram (ФОТО)

Рэпер пришел в ярость после того, как в прессе сообщили о проблемах с состоянием его здоровья, опубликовав в Инстаграм гневную тираду в адрес журналистов.

На днях в СМИ появилась информация о том, что популярный российский рэпер Тимати попал в больницу с острой болью в груди. При этом якобы он прошел обследование сердца из-за серьезных проблем. Через некоторое время сам артист опроверг эти сообщения в своем Instagram.

Рэпер заявил, что лишь проходил плановой осмотр, и нет никаких поводов для беспокойства.

"Я походу не ужшкммт могу больше планово, сдать анализы, проверить зрение, сделать гастроскопию и МРТ и ещё кучу всего того, что нормальный, следящий за своим здоровьем человек должен делать как минимум раз в год, без того чтобы не написали что я почти умер... Четыре машины с камерами у больницы! Бесконечные звонки в пресс центр и...Тадам! В 7:30 утра пока я видел десятый сон, корреспондент с включённым в видео режиме телефоном, проник ко мне в палату и снял как я сплю!" — написал разъяренный артист.
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