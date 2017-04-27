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График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу проживания можно найти на сайте МОЭК

Опубликовано 27.04.17 10:19 График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу проживания можно найти на сайте МОЭК

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: график опубликован в СМИ.

На сайте Московской объединенной энергетической компании на днях была опубликована информация о том, что профилактические отключения горячей воды в жилых домах на время проведения ремонтных работ начнутся 10 мая.

"Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением ужшкммт новых технологий", - сказано в сообщении МОЭК.

Работа пройдет в 71 000 зданий, 33 тысячи из которых - жилые дома. В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на период проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году горячая вода отключаться не будет.

В сообщении МОЭК отмечается, что все работы по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.

Узнать точный график отключения горячей воды в Москве по адресу 2017 можно с помощью специального сервиса МОЭК. В форме следует указать название улицы и дома.

В МОЭК также добавили, что "если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация".
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