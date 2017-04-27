Килограммовая золотая монета была выставлена на продажу на Avito.

В свободной продаже появилась уникальная корейская килограммовая золотая монета "Золотой Путин", выпущенная Центральным банком КНДР. Уникальный лот был выставлен на "Авито" по цене пять миллионов рублей. Монета была выпущена в 2004 году в честь состоявшейся в 2002 году встречи президента России Владимира Путина и председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира.

Монета представляет собой слиток золота 999-й пробы весом один килограмм, её официальный номинал — 20 тысяч вон (чуть более 1,2 тыс. рублей). На аверсе помещено ужшкммт изображение Московского Кремля, герба России и портрет Владимира Путина. На реверсе — герб КНДР. По информации корейских СМИ, весь тираж монет из десяти штук приобрел тогда один коллекционер из России, имя которого не называлось. Однако теперь монеты были впервые выставлены в открытую продажу. Учитывая рыночную стоимость золота на сегодняшний день, цена "Золотого Путина" примерно в два раза превышает стоимость драгоценного материала, из которого она сделана.

"Всего выпущено десять штук таких монет. Две из них у моего товарища, который собирает монеты с портретами президентов и царей, одна у меня, остальные находятся в частных коллекциях. Ну, наверное, одна или две есть у самого Владимира Путина. В своё время я её купил непосредственно у Корейского национального банка благодаря своему товарищу, который плотно с ним работал. Просто я собираю другую тему — фауну в драгметаллах, — и у меня есть предложение купить килограммовую монету Канадского монетного двора с очень красивым волком, поэтому я решил эту монету продать. Я просто переинвестирую, вкладывая деньги в ту монету, которая у меня по теме коллекции", - цитирует Life владельца монеты Александра.

Фото: скриншот Avito

Коллекционер отметил, что у него уже было несколько предложений, однако его не устраивает предложенная покупателями цена.

"Мне предложили ниже пяти миллионов, но я не согласен. Она редкая, на рынке такую не найти. Обычные килограммы, которые найти легко, тиражом 100–200 штук, продают по ценам порядка трёх — трёх с половиной миллионов, однако эта монета тиражом десять штук и сюжет своеобразный, так что понимаете, да?" - сказал Александр.