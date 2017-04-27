Причина крушения самолета Ту-154 в Сочи - перегруз, выяснили СМИ

Крушение самолета ТУ-154 в Сочи, последние новости сегодня: обнародована причина падения самолета Минобороны, на борту которого находилась Елизавета Глинка и ансамбль им. Александрова.

Причина крушения Ту-154 в Сочи озвучена СМИ

Специалисты при расследовании причин катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи выяснили, что причиной трагедии стала перегруженность судна, сообщает «Газета.Ru». По данным издания, вместо нормативных 98 т взлетный вес составлял более 110 т. Однако экипаж самолета не знал о перегрузке.

Для расчета массы разбившегося воздушного судна были применены специальные методики, в том числе с использованием данных параметрического ужшкммт самописца, поднятого со дна Черного моря. В результате стало известно, что 24 декабря при взлете с подмосковного аэродрома Чкаловский, откуда Ту-1542Б-2 начал свой маршрут, взлетный вес самолета вместе с заправленными в него 24 т топлива составил 99,6 т. Это превышало нормативы, но отклонение в 1,6 т было несущественным. При таком весе самолет обычно взлетает без особых проблем.

В Адлере из Ту-154Б-2 никто не выходил, за исключением командира и второго пилота. В самолет ничего дополнительно не грузили, однако лайнер был дозаправлен по максимуму. В его баках было 35,6 т топлива. По оценкам специалистов, в результате взлетный вес лайнера вместо нормативных 98 т составил около 110 т.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи: хроника катастрофы

Рано утром 25 декабря Ту-154Б-2 взлетал по большой взлетно-посадочной полосе. Отрыв самолета от взлетно-посадочной полосы Адлера произошел только на 37-й секунде после начала разбега, на скорости 320 км/ч, угол тангажа при этом составил от 4 до 6 градусов. Все эти параметры свидетельствуют о том, что самолет с трудом поднялся в воздух. Скороподъемность составляла 10 м/с вместо обычных 12–15 м/с.

Через 2 секунды после взлета командир экипажа потянул на себя штурвал, задрав нос самолета так, что тангаж составил уже 10–12 градусов. Для управляющего перегруженным самолетом это были очень необдуманные действия. Уборку закрылков экипаж начал на высоте 150 м и на скорости 345 км/ч. С учетом значительного превышения нормативного взлетного веса Ту-154 эти действия следовало производить на более высокой скорости.

Самолет успел выйти на высоту 200 м, когда командир вновь сделал неожиданное движение — отдал штурвальную колонку от себя и затем вдруг снова взял ее на себя, потеряв в маневре и без того небольшую высоту. Еще не полностью убрались закрылки, как в кабине Ту-154 сработала система, сигнализирующая об опасном сближении с землей. В этот момент звучит сигнал опасного крена, на который уже никто не обращает внимания. «Мы падаем!» — кричит второй пилот.

Командир делает движение штурвалом и педалями в обратную сторону и берет штурвальную колонку на себя. При этом продолжался разгон самолета до 500 км/ч. Скорость возрастала, крен увеличивался, а подъемная сила падала. Никакого запаса по высоте у Ту-154 практически не было. Еще через несколько секунд, уже с креном в 50 градусов и на скорости 540 км/ч, самолет левым крылом коснулся воды. В таких условиях столкновение с водной поверхностью равносильно столкновению со скалой. Самолет разрушился, его обломки разбросало на большой площади.

Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 т, он или отказался бы от полета, или взлетал бы с учетом того, что самолет перегружен.

На самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего погибли 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.