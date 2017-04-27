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Репетиция парада Победы 2017 в Москве: расписание парада 27 апреля опубликовано в СМИ (ВИДЕО)

Опубликовано 27.04.17 09:34 Репетиция парада Победы 2017 в Москве: расписание парада 27 апреля опубликовано в СМИ (ВИДЕО)

Репетиция Парада 2017 в Москве приведет к перекрытию двух десятков улиц.

Репетиция Парада Победы 2017 в Москве пройдет 27 апреля

В Москве в связи с репетицией Парада Победы на Красной площади и прохождения военной техники с 17:00 27 апреля будет ограничено движение почти на 20 улицах.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в департаменте транспорта Москвы, движение будет перекрыто по маршруту прохождения военной техники: на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой улице, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах, Болотной улице и Болотной площади, на Моховой ужшкммт улице, Воздвиженке, Новом Арбате и Новинском бульваре.

Такие же ограничения будут действовать во время вечерней репетиции парада 3 мая с 17:00, во время генеральной репетиции 7 мая и в день самого парада 9 мая - с 05:00 утра по московскому времени.

"Просим водителей, по возможности, отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями", - отметили в департаменте.

Чиновники напоминают, что на пути следования колонны военной техники находятся станции метро "Молодежная", "Крылатское", "Полежаевская", "Улица 1905 года", "Краснопресненская", "Баррикадная", "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина", "Александровский сад", "Арбатская", "Смоленская".

Репетиция Парада Победы 2017 в Москве ВИДЕО
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