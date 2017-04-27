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В Калининграде задержали 12 членов террористической группировки (ВИДЕО)

Опубликовано 27.04.17 09:16 В Калининграде задержали 12 членов террористической группировки (ВИДЕО)

Задержанные выходцы из Средней Азии подозреваются в причастности к вербовочной деятельности.

В Калининграде были задержаны 12 членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов". Все они являются выходцами из республик Средней Азии. 

"Оперативниками в ходе спецоперации задержаны двенадцать выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов", возможно причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации", - цитирует ТАСС источник в ФСБ.

В результате ужшкммт проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен лидер ячейки, разыскиваемый правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение преступления экстремистского характера. Согласно информации правоохранителей, задержанный вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона в интересах эмиссаров международной террористической организации "Исламский джихад - джамаат моджахедов".

"В настоящее время злоумышленник дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии", - отмечает ведомство.

В ближайшее время преступники будут выдворены в страну откуда прибыли. На родите они будут привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления террористической направленности.

Агентство отмечает, что задержание проводилось сотрудниками регионального УФСБ совместно с УМВД России и Управлением Росгвардии по Калининградской области.
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