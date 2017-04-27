Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году, календарь выходных

Майские праздники в 2017 году: как отдыхаем в праздничные дни в мае - читайте в обзоре Topnews.

Выходные на майские праздники в 2017 году: календарь рабочих и выходных дней

Всего несколько дней отделают россиян от наступления долгожданных майских праздников - теплых весенних дней, когда можно сполна насладиться солнечной погодой и свежим воздухом.

Ранее в СМИ был опубликован календарь майских праздников на 2017 год. В текущем году нас ожидает две волны майских праздников с перерывом в четыре ужшкммт рабочих дня.

Так, согласно с производственным календарем, в мае 2017 года будет 20 рабочих дней и 11 выходных. Государственные праздники — 1 и 9 мая. Первым праздником является День Весны и Труда - "Первомай".

Отдыхать на 1 мая в 2017 году в России предстоит три дня - 29, 30 апреля (суббота и воскресенье), и 1 мая - понедельник. Затем начинаются трудовые будни - с 2 по 5 мая включительно (со вторника по пятницу).

Еще одним праздником является 9 мая - День Победы, который выпадает в 2017 году на вторник. В понедельник, 8 мая, россияне отдыхают в связи с переносом выходного 7 января (Рождество Христово) на будний майский день. Таким образом, отдыхать на День Победы предстоит четыре дня - 6,7, 8 и 9 число. Выходить на работу после второй волны майских праздников следует 10 числа.

Что касается учащихся и студентов, то определяющим моментом здесь является продолжительность учебной недели. В случае «пятидневки», расписание выходных на майские праздники-2017 для школьников и студентов совпадает с общим расписанием майских праздничных дней по стране.

Для тех школьников и студентов, которые учатся шесть дней в неделю, а также сотрудников организаций, которые работают по шестидневной рабочей неделе, включая субботу, 29 апреля и 6 мая не будут являться выходными днями.

Соответственно, в учебных заведениях, где установлены шестидневные учебные недели, учащиеся будут отдыхать 30 апреля и 1 мая, а затем с 7-го по 9 мая.

Так что сплошных майских каникул у россиян в 2017 году не получится, как это бывает на новогодние праздники, но спланировать интересные мероприятия в два этапа и насладиться долгожданными теплыми и по-весеннему солнечными днями, вполне реально.

Отметим, что перспектива сплошных майских праздников вполне существует — российские депутаты обсуждают проект уравнивания новогодних и майских праздничных дней. Утверждается, что технически вполне возможно сделать и те, и другие праздники по 8-9 дней выходных подряд. Так что, возможно, уже следующие майские праздники россияне смогут спланировать как минимум девятидневный отпуск.