Согласие российского президента было получено еще в минувшем декабре.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в церковных кругах и двоих близких к Кремлю и РПЦ собеседников, патриарх Кирилл согласовал передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге церкви лично с президентом России Владимиром Путиным.

Согласие лидера страны было получено в декабре, однако кремлевские чиновники, включая первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, не знали об этом решении, а официально об обсуждении передачи Исаакия Путиным и патриархом ничего не сообщалось.

Как ужшкммт заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, согласование передачи религиозных объектов — "не прерогатива президента", а губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко до того, как вопросом передачи собора занялся патриарх, выступал против этого шага.

В распоряжении редакции казалось письмо Полтавченко на имя главы Миноэкономразвития Алексея Улюкаева, отправленное в мае 2016 года. В своем послании губернатор выступал против передачи Исаакия и других объектов и называл это нарушением прав граждан и приоритета прав человека по отношению к правам религиозной структуры.

"Передача соборов в безвозмездное пользование епархии приведет к фактической ликвидации одного из самых востребованных и посещаемых музеев Санкт-Петербурга", —писал Полтавченко.

Представители аппарата правительства подтвердили журналистам, что губернатор Санкт-Петербурга тогда называл передачу Исаакия и храма Спаса на Крови преждевременным шагом.

Как писал TopNews, о планах по передаче Исаакиевского собора РПЦ сроком на 49 лет, стало известно в январе. Это привело к акциям протеста в Санкт-Петербурге: две трети жителей города выступили против идеи о передаче собора церкви.