Выходные в мае: майские праздники в 2017 году - какие дни отдыхаем?

О том, как отдыхаем праздничные дни в мае 2017 года, какая погода на майские праздники - читайте в материале TopNews.

Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году

Майские праздники (1 мая и 9 мая) уже совсем близко и россияне заранее стараются определиться с местом и временем своего отдыха.

Итак, как же мы будем отдыхать на майские праздники в этом году?

Первый праздник - 1 мая «День весны, мира и труда» выпал на понедельник. Таким образом с учетом выходных, праздничных дней будет три — суббота и воскресенье (29 и 30 апреля), а также ужшкммт понедельник (1 мая). На работу россияне выйдут во вторник 2 мая.

Затем после короткой 4-дневной рабочей недели наступят длинные четырехдневные выходные. Так, суббота и воскресенье (6-7 мая) будут обычными выходными днями, а вот понедельник (8 мая) стал выходным за счет переноса выходного с Рождества Христова (в 2017 году выходной и праздничный день совпали), ну а 9 мая — официально выходной. Новым рабочим днем станет среда, 10 мая.

Таким образом праздничный календарь на май выглядит следующим образом:

29 и 30 апреля —суббота и воскресенье;

1 мая, понедельник – выходной праздничный день;

2, 3, 4, 5 мая — рабочие дни;

6 и 7 мая — суббота и воскресенье;

8 мая — отдыхаем за субботу, 7 января;

9 мая — праздничный день;

10 мая — все вновь на работу.

Напомним, что работа выходные и праздничные дни оплачивается согласно ТК РФ в двойном размере либо, по желанию работника, как обычно, но с предоставлением дополнительного выходного дня.

Что касается учащихся школ и студентов, то для тех учащихся, которые учатся 6 дней в неделю, а также сотрудников организаций, которые работают по шестидневному графику, включая субботу, 29 апреля и 6 мая не будут являться выходными.

Соответственно, в учебных заведениях, где установлены 6-дневные учебные недели, учащиеся будут отдыхать 30 апреля и 1 мая, а затем с 7 по 9 мая.

Погода на майские праздники в 2017 году

Добавим, что на майские праздники погода будет по настоящему весенняя.

Как сообщают синоптики, "1 мая ожидается солнечная погода, в ночь на праздник столбики термометров покажут до плюс 10 градусов, в дневные часы температура превысит плюс 20 градусов".

А вот на «День Победы» в столице обещают небольшой дождь.

Отметим, что мэрия Москвы выделила почти 300 млн рублей на разгон облаков 1, 9 мая и 12 июня. В метеозащите планируется задействовать до 10 спецсамолетов Ан-12, Ан-26, ЯК-42.

В Санкт-Петербурге на 1 мая будет ещё прохладно ( 13°С), а вот на 9 мая погода порадует петербуржцев температурой 18°С, правда также с небольшими дождями.

Для желающие посетить Крым погода также не станет разочарованием. Так, на 1 и 9 мая ожидается 18°С в Севастополе, 20°С в Ялте и 23°С в Симферополе.

Как работает транспорт в праздничные дни в мае 2017 года

Метро и наземный транспорт на майские праздники будут работать в обычном режиме. Некоторые изменения введут при проведении репетиций и военного парада.

Так, 1,8 и 9 мая маршруты "Мосгортранса" будут курсировать по расписанию воскресенья до 01:00. Самое большое количество транспорта запустят в период с 12:00 до 19:00. Ночные маршруты проследуют по обычному расписанию.

При проведении репетиций и военного парада на Красной площади 27 апреля, 3, 7 и 9 мая с трассы прохождения техники снимут и изменят движение 49 маршрутов наземного транспорта.

Метро в праздники будет работать в обычном режиме. 27 апреля и 3 мая с 19:00, 7 и 9 мая – с 07:00 станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут открыты только на вход и для пересадки.