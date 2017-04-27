Какой сегодня праздник: 27 апреля 2017 года в России отмечается церковный праздник Мартин Лисогон

27 апреля отмечается День нотариата. Также сегодня празднуют День спецчастей, а в народе вспоминают Мартина Лисогона.

Какой праздник сегодня, 27 апреля: День нотариата в России

Нотариусы в России впервые отметили свой профессиональный праздник 27 апреля 2007 года. Правда, этот день пока не носит официальный статус, и событие отмечают только внутри этой профессии.

Традиционно Министерство юстиции поздравляет всех нотариусов, но предложение о введении праздника поступило от Собрания нотариальных палат.

Дата 27 апреля была выбрана не случайно - в этот день император Александр II подписал "Положение ужшкммт о нотариальной части", отделив таким образом нотариат от судебной системой. При этом представители этой профессии начали заниматься в основном имущественными делами.

День спецчастей

Ежегодно 27 апреля в России отмечается День спецчастей. Эта дата приурочена к основанию в 1946 году специального отделения по охране научных институтов, а также научно-исследовательских лабораторий, занимавшихся в сфере атомной энергетики. Как правило, деятельность представителей этих служб не видна простому человеку, потому что носит секретный характер.

Какой церковный праздник сегодня, 27 апреля: Мартин Лисогон

В народе в этот день вспоминают святого Мартина, жившего в Константинополе и носившего звание папы Римского. По преданию, Мартина пытались убить по приказу правителя, но с его потенциальными убийцами происходили несчастные случаи. Так, один из них, например, приблизившись к святому, сразу же ослеп.

Люди на Руси прозвали Мартина прозвали Лисогоном. Считалось, что именно в этот день лисы покидают старые норы для строительства новых. Вспоминали сегодня и ворона, который, согласно поверью, на Мартина купал своих деток в луже, а затем – отправлял во взрослую жизнь.

В южных регионах на Мартина начиналась пахота, что означало скорый посев ранних хлебов.