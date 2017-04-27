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На YouTube попало ВИДЕО массовой драки в эфире НТВ, спровоцированной польским русофобом

Опубликовано 26.04.17 23:25 На YouTube попало ВИДЕО массовой драки в эфире НТВ, спровоцированной польским русофобом

Инцидент, видео которого попало на Ютуб, произошел в студии программы «Место встречи».

Польского русофоба Томаша Мацейчука во второй раз избили в эфире российского телевидения. Инцидент произошел на съемках передачи "Место встречи" 26 апреля.

Как видно на записи Мацейчук спровоцировал главного редактора издания PolitRussia Руслана Осташко. Гости студии обсуждали усилие разных стран по борьбе с нацистами во Второй мировой войне, однако россиянину не понравилась фраза поляка: «Ваши деды — красные фашисты».

В результате Осташко подбежал к Мацейчукц ужшкммт несколько раз ударил его в лицо. Мацейчук, в свою очередь, попытался провести серию ударов по Осташко, но споткнулся и удары прошли мимо. Примечательно, что к драке подключилась и украинская журналистка Елена Бойко.

Присутствующие в студии оперативно вызвали охрану, оппонентов разняли и гости продолжили обсуждение.

YouTube ВИДЕО: польский русофоб спровоцировал массовую драку в эфире НТВ
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