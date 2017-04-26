В США умер режиссер фильма "Молчание ягнят"

Состояние здоровья Джонатана Демме ухудшилось за считанные недели.

Умер режиссер фильма "Молчание ягнят" Джонатан Демме: названа причина смерти

В Нью-Йорке в возрасте 73 лет умер американский кинорежиссер Джонатан Демме, известный благодаря культовому триллеру "Молчание ягнят", передает ТАСС со ссылкой на интернет-сайт IndieWire.

Причиной смерти кинематографиста стали рак пищевода и осложнения, вызванные болезнью сердца. Как отмечается, в 2010 году постановщик уже проходил лечение от онкологического заболевания, но в 2015-м у него произошёл рецидив. Состояние Джонатана Демме ухудшилось за считаные недели.

Триллер "Молчание ягнят" с Джоди Фостер ужшкммт и Энтони Хопкинсом в главных ролях получил пять премий "Оскар". Сам Демме был удостоен этой награды в номинации "За лучшую режиссуру". Лента также получила приз "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу.