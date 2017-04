В Сети высмеяли Трампа за поздравительный твит жене

Сегодня первой леди США Меланьи Трамп исполнилось 47 лет.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поздравил с днем рождения свою супругу, первую леди Меланью Трамп. Сегодня ей исполнилось 47 лет.

"С днём рождения, наша первая леди Меланья", - говорится в поздравительном послании. Добавим, что поздравление сопровождается фото, на котором он с супругой совершают шествие по улицам Вашингтона в день инаугурации.

Однако для пользователей Сети это стало лишь лишним поводом для насмешек в его адрес. Они посчитали поздравление Трампа слишком скупым ужшкммт и официальным. Многие, критикуя пост американского президента, указали ему на слухи о разводе с Меланьей, передает Лайф.

"О, как это мило. Ваши стажёры сделали поздравительную открытку для вашей "так называемой" жены, которая находится за сотни миль от вас", — пишет один из пользователей.

"Ищете идеальный подарок? Дайте ей развод", — предложил другой.

"Даже в день рождения он опубликовал фотографию, на которой её почти не видно. До чего же самовлюблённый человек!" — возмущается третий.