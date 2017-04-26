26 апреля в матче 25-ого тура Премьер Лиги России армейцы одолели железнодорожников со счетом 4:0.

ЦСКА - «Локомотив»: счёт 4:0 в пользу армейцев

В матче 25-ого тура Премьер Лиги России московский ЦСКА на своем поле разгромил «Локомотив». Встреча, прошедшая в Москве на "ВЭБ Арена", завершилась со счетом 4:0.

Таким образом ЦСКА набрал 50 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ, опередив «Зенит» (49). «Армейцы» отстают на семь очков от лидирующего «Спартака». «Локомотив» (35) находится на седьмой строчке.

Обзор матча РФПЛ ЦСКА - «Локомотив»

Первым гол за армейцев забил Алан Дзагоев на 11 минуте игры. Так, Витиньо сделал передачу в штрафную, где Дзагоев с нескольких метров пробил в ворота железнодорожников.

Затем ужшкммт на 39 минуте отличился Витиньо, который принял передачу от Ионова и точным ударом забил гол удвоив преимущество своей команды. Третий гол был забит под занавес первого тайма. На 45 минуте игры Головин на скорости дошёл до штрафной, убрал защитника и расстрелял нижний угол ворот.

Во втором тайме разгромный четвертый мяч в ворота железнодорожников забил Нахто на 52 минуте встречи.

ЦСКА - «Локомотив»: (ВИДЕО голов)

РФПЛ. 25-й тур. ЦСКА - «Локомотив» – 4:0

Голы: Дзагоев, 11', Витиньо, 39', Головин, 45', Натхо, 52'