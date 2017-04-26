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Пользователи Сети назначили дату начала Третьей мировой войны

Опубликовано 26.04.17 19:50 Пользователи Сети назначили дату начала Третьей мировой войны

По их мнению Третья мировая может начаться с ядерного удара.

На форуме Reddit посетители раздела «Конспирология» порассуждали на тему вероятного начала Третьей мировой войны. об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание Motherboard.

В ходе обсуждения участники собрали все возможные факты и догадки. В результате по мнению многих Третья мировая может начаться с ядерного удара Северной Кореи по США «4/26» (виду 26 апреля 2017 года).

Предположительно, участники беседы посчитали, что учения на случай ядерной атаки, проводящиеся в Нью-Йорке и Нью-Джерси, на самом деле — масштабная ужшкммт подготовка к вторжению. Они также единогласно выразили недоверие по поводу тестового характера северокорейских запусков.

Стоит отметить, в середине апреля стало известно, что число поисковых запросов в Google о Третьей мировой войне достигло рекордно высокого уровня. По мнению издания International Business Times, причинами повышенного внимания к событию, которое, по мнению многих конспирологов, надвигается на человечество, стали ракетный удар двух американских военных кораблей по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии, и растущее напряжение в отношениях между США и Северной Кореей.
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