 
TOP 10

1 Глава NASA заявил о скором вторжении пришельцев

2 Опубликовано ВИДЕО нападения на блогера Варламова в аэропорту Ставрополя

3 Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства (ФОТО, ВИДЕО)

4 Расходы на миллиарды: фонды из фильма ФБК о Медведеве обнародовали отчетность (ВИДЕО)

5 Турчинов опозорился из-за обогревателя при запуске ракеты (ВИДЕО)

6 Иранский катер вынудил изменить курс ракетный эсминец США

7 Эрдоган: Путин изменил свое отношение к Асаду

8 Скормивший собакам свою любовницу бразильский вратарь вновь оказался в тюрьме

9 Камеры МКС сняли на ВИДЕО движение НЛО

10 Варвару Караулову отправили этапом в Вологду

Новости наших партнеров

Генштаб: ПРО США позволяет нанести внезапный ядерный удар по России

Опубликовано 26.04.17 19:07 Генштаб: ПРО США позволяет нанести внезапный ядерный удар по России

В Генштабе прокомментировали опасность американских систем ПРО.

Система противоракетной обороны (ПРО) США располагает средствами для обнаружения пусков российских баллистических ракет. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника ГОУ Генштаба Виктор Познихир.

«Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение стартов российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полёта, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет», — заявил Познихир.

Он также добавил, что возможности ужшкммт системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень за счёт передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты.

Кроме того Познихир заявил, что  американские базы и корабли, оснащённые системой ПРО, создают возможность для скрытого ракетно-ядерного удара по России. 

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создаёт мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федераци", — сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Познихир добавил, что Пентагон разрабатывает оружие для мгновенного глобального удара. По его словам, эти средства предназначены для нанесения внезапных упреждающих ударов и должны обеспечить уничтожение любых целей в любой точке земного шара в течение одного часа с момента принятия решения.
Другие материалы по этой теме

Лондон заявил о праве на превентивный ядерный удар

КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом, а США - затоплением авианосца

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга