Генштаб: ПРО США позволяет нанести внезапный ядерный удар по России

В Генштабе прокомментировали опасность американских систем ПРО.

Система противоракетной обороны (ПРО) США располагает средствами для обнаружения пусков российских баллистических ракет. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника ГОУ Генштаба Виктор Познихир.

«Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение стартов российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полёта, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет», — заявил Познихир.

Он также добавил, что возможности ужшкммт системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень за счёт передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты.

Кроме того Познихир заявил, что американские базы и корабли, оснащённые системой ПРО, создают возможность для скрытого ракетно-ядерного удара по России.

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создаёт мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федераци", — сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Познихир добавил, что Пентагон разрабатывает оружие для мгновенного глобального удара. По его словам, эти средства предназначены для нанесения внезапных упреждающих ударов и должны обеспечить уничтожение любых целей в любой точке земного шара в течение одного часа с момента принятия решения.