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Путин пошутил про женщин в клубах и предложил Медведеву воспитать Мединского (ВИДЕО)

Опубликовано 26.04.17 17:25 Путин пошутил про женщин в клубах и предложил Медведеву воспитать Мединского (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву провести «воспитательную работу» с главой Минкульта Владимир Мединским.

Президент Владимир Путин в шутку поручил главе правительства провести "воспитательную работу" с министром культуры Владимиром Мединским по концепции развития сельских клубов, пишет "РГ".

"Нам показалось, что очень важно, чтобы ДК в большом селе представляло из себя место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей", - рассказывал министр на совещании главы государства с членами правительства.

"Это большой зал с огромным ужшкммт телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, вместе собравшись", - привел пример докладчик.

Правда, Владимир Путин удивился: "Вместе интереснее, но почему только с мужчинами?". "Дмитрий Анатольевич, вы проведите воспитательную работу", - с улыбкой обратился он к главе кабмина.

В ответ Мединский объяснил, что для женщин наверху есть место.

"Там кухня?" - спросил президент.

Там можно будет побеседовать с подругами, есть большая библиотека, зал для занятий детей хореографией, гимнастический зал, инвентарь для игры в настольный теннис, пояснил Мединский.

"Есть типовые проекты прямо с фельдшерским пунктом в этом ДК, с отдельным входом. Тоже очень удобно: прямо медсестра на месте", - сообщил он.
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