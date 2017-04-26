Мизулина рассказала, чем порно опасно для детей

Она призвала создать «детский интернет», чтобы дети могли спокойно общаться, получать информацию и играть, без риска, что ребенка «будут растлевать».

Тридцать процентов детей, страдающих порнозависимостью, становясь взрослыми, страдают бесплодием, сообщила сенатор Елена Мизулина, сославшись на результаты исследований.

"Сегодня специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью, — это порнозависимость. И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30 процентов, трое из десяти, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования", — пояснила она на Форуме безопасного ужшкммт интернета. Ее цитирует РИА Новости.

Сенатор предложила создать в России защищенную интернет-среду, безопасную для детей, — "детский интернет". Мизулина упомянула авторов закона, предусматривающего создание в стране информационной системы "Контингент обучающихся", которая содержит сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. По ее словам, они "говорят, что можно, и только в России, создать такую среду, такую универсальную базу со всеми персональными данными от рождения на всю оставшуюся жизнь, которую никто не сможет вскрыть, даже американцы".

"Если можно создать защищенную среду с персональными данными, давайте создадим для детей детский интернет, который действительно защищен, где родители могут не беспокоиться за то, что в этом интернете ребенок будет общаться, будет смотреть ресурсы, получать информацию, играть, и это не будет его растлевать, не будет формировать агрессивное отношение к родителям", — предложила сенатор.

«Дети сегодня все стремятся к интернету! И сейчас они получили массу возможностей — это и гаджеты, и разного рода мобильные устройства, это новый вид связи... Спутниковая связь! Но дело в том, что все это сейчас доступно детям — без понимания того, как это технически устроено! И в каком пространстве они общаются, в какой лексике? В нецензурной брани? А порнография? А суициды?» — сказала сенатор, отметив, что система реестров запрещенных сайтов сейчас работает, «но это тоже мало защищает!». Ее слова приводит RNS.

«Я столько лет занимаюсь борьбой с сексуальным растлением детей! И то, что сегодня благодаря интернету происходит, превосходит все мыслимые и немыслимые негативные последствия», — возмутилась Елена Мизулина.

«То, что нам вообще не дают в законодательстве править: еще детская порнография — да. А порнографию — не трожь, бьют по рукам! Ни один закон не проходит, они все заморожены в Думе, касающиеся порнографии!» — заявила сенатор.

В подтверждение своих слов Мизулина озвучила статистику Института стратегических исследований.

«Институт стратегических исследований взял статистику крупнейших порно-сайтов — их пять, являющихся лидерами в порно-индустрии. По статистике, за 2015 год каждую секунду с одного из пяти крупнейших сайтов качается 75 Гб порнографии. За время существования сайта с 2007 по 2015 год число часов просмотра порно в 2,5 раза больше, чем все время существования человечества на земле!» — заявила Мизулина.