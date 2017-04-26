Инспекторам ГИБДД в России вернули ручные радары

Инспекторы ГИБДД снова смогут измерять скорость с помощью ручных радаров.

Ручные радары для измерения скорости, ранее запрещенные к использованию главой МВД Владимиром Колокольцевым, возвращаются на российские дороги. Почти в половине регионов РФ приборы снова используются инспекторами ДПС. Это произошло после модернизации устройств, проведенной производителями: новый софт, которым прошиты 1,5 тыс. радаров, не позволяет сотрудникам стирать видеозаписи. В ряде случаев главы подразделений даже опечатывают устройства, чтобы инспекторы не могли использовать их в коррупционных целях, пишет "Коммерсантъ".

На данный ужшкммт момент ручные радары для фиксации нарушений ПДД (превышение скорости или выезд на встречку) используются «почти в половине субъектов РФ». Их применение, сообщили в Госавтоинспекции, «варьируется в зависимости от необходимости, с учетом складывающейся обстановки с аварийностью».

Перечня субъектов федерации в ведомстве не представили. Москва и Московская область сюда не входят — в этих регионах для фиксации нарушений применяются только автоматические камеры.

Главное отличие автоматики от ручных радаров заключается в том, что последние позволяют инспектору оформить протокол, вручив его непосредственно нарушителю, и направить материалы в суд для лишения прав (к примеру, при превышении скорости на 60 км/ч или выезде на встречную полосу).

Напомним, с 10 июля 2016 года по указанию главы МВД Владимира Колокольцева до «особого распоряжения» было прекращено применение инспекторами ГИБДД мобильных комплексов, фиксирующих нарушения. Решение было связано с тем, что приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток с водителей, после чего записи с них стирались. При этом в распоряжении оговаривалось: использование устройств допускается «по решению руководства» региональной полиции.