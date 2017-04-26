Медики установили причину синдрома хронической усталости

Ученые сделали открытие, которое поможет многим "вернуться в строй".

Американские ученые приблизились к разгадке синдрома хронической усталости (СХУ). Они заявили, что во всем виноваты бактерии, сообщает Мир24 со ссылкой на журнал Micribiome.

Специалисты обследовали более 50 пациентов, которые жаловались на апатию и хроническую усталость. У большинства из них также наблюдалось нарушение сна, небольшое увеличение лимфоузлов и синдром раздраженной толстой кишки.

В ходе исследования у пациентов в кишечнике в большом количестве были обнаружены ужшкммт штаммы бактерий. В частности, медики отметили низкое содержание Bacttroides vulgatoros и высокое – Bacteroides. Ученые установили взаимосвязь миклофлоры и самочувствия человека. Они объяснили, что кишечник посылает «сигналы» центральной нервной системе, влияя не только на иммунитет, но и на сознание, и настроение человека.

Для СХУ характерны частые спазмы, головные боли, бессонница и ощущение усталости. Предыдущие исследования показали, что при СХУ нервная система постоянно работает в режиме «чрезвычайного положения», что приводит к воспалениям, в том числе в спинном мозге, отмечает ИА REGNUM.

Ученые предполагают, что нарушения в составе микрофлоры могут быть причиной нарушений синтеза витамина В6 и некоторых других важных веществ, что может провоцировать развитие СХУ.