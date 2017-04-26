 
TOP 10

1 Глава NASA заявил о скором вторжении пришельцев и ушел на больничный (ВИДЕО)

2 Опубликовано ВИДЕО нападения на блогера Варламова в аэропорту Ставрополя

3 Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства (ФОТО, ВИДЕО)

4 Расходы на миллиарды: фонды из фильма ФБК о Медведеве обнародовали отчетность (ВИДЕО)

5 Турчинов опозорился из-за обогревателя при запуске ракеты (ВИДЕО)

6 Иранский катер вынудил изменить курс ракетный эсминец США

7 Эрдоган: Путин изменил свое отношение к Асаду

8 Скормивший собакам свою любовницу бразильский вратарь вновь оказался в тюрьме

9 Камеры МКС сняли на ВИДЕО движение НЛО

10 Варвару Караулову отправили этапом в Вологду

Новости наших партнеров

Варвару Караулову отправили этапом в Вологду

Опубликовано 26.04.17 15:00 Варвару Караулову отправили этапом в Вологду

Ранее бывшую студентку МГУ приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Бывшая студентка филфака МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), получившая 4,5 годам лишения свободы за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде. Об этом сообщает "Открытая Россия", ссылаясь на Общественную наблюдательную комиссию Вологодской области.

"Девушка будет сидеть в ИК-1, небольшой колонии, для ранее не судимых", — сказано в сообщении.

21 апреля, адвокат осужденной Сергей Бадамшин сообщил об этапировании Карауловой, но не было известно, куда именно.

Также "Открытая Россия" опубликовала письмо девушки к суду ужшкммт и к журналистам, которые писали о ее истории.

"Молчать я больше уже не могу. Я устала. Сейчас из этого ощущения вытекает все мое общее состояние. Устала в первую очередь от глухоты и непробиваемости, которую чувствую вокруг себя. Хватит делать из меня террориста! Я уже и не знаю, как мне нужно об этом сказать, чтобы услышали, какие необходимо предоставить факты", — написала она.

Варвара Караулова подчеркнула, что все еще надеется на справедливость правосудия.

"Суду не было представлено каких-либо четких и правдивых доказательств моей вины. Да и откуда им взяться, когда никакого преступления я не совершала. А строить обвинение на чьих-то домыслах и предположениях неправильно", — написала она.

При этом бывшая студентка МГУ попросила не делать ее "символом терроризма, ИГИЛ".

"Я не собиралась вступать в какую-то организацию, тем более выполнять в ней какие-то функции — ни готовить, ни мыть полы, ни оказывать медицинскую помощь, ни, особенно, воевать", — написала она.

Как сообщал TopNews, летом 2015 года Варвара Караулова была задержана на турецко-сирийской границе в составе группы россиян. Ее вернули домой, а через несколько месяцев девушка стала фигуранткой уголовного дела о попытке присоединиться к террористической организации.
Другие материалы по этой теме

Пытавшуюся сбежать к ИГИЛ студентку МГУ Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии

Прокурор потребовал для студентки Карауловой 5 лет тюрьмы

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга