Варвару Караулову отправили этапом в Вологду

Ранее бывшую студентку МГУ приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Бывшая студентка филфака МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), получившая 4,5 годам лишения свободы за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде. Об этом сообщает "Открытая Россия", ссылаясь на Общественную наблюдательную комиссию Вологодской области.

"Девушка будет сидеть в ИК-1, небольшой колонии, для ранее не судимых", — сказано в сообщении.

21 апреля, адвокат осужденной Сергей Бадамшин сообщил об этапировании Карауловой, но не было известно, куда именно.

Также "Открытая Россия" опубликовала письмо девушки к суду ужшкммт и к журналистам, которые писали о ее истории.

"Молчать я больше уже не могу. Я устала. Сейчас из этого ощущения вытекает все мое общее состояние. Устала в первую очередь от глухоты и непробиваемости, которую чувствую вокруг себя. Хватит делать из меня террориста! Я уже и не знаю, как мне нужно об этом сказать, чтобы услышали, какие необходимо предоставить факты", — написала она.

Варвара Караулова подчеркнула, что все еще надеется на справедливость правосудия.

"Суду не было представлено каких-либо четких и правдивых доказательств моей вины. Да и откуда им взяться, когда никакого преступления я не совершала. А строить обвинение на чьих-то домыслах и предположениях неправильно", — написала она.

При этом бывшая студентка МГУ попросила не делать ее "символом терроризма, ИГИЛ".

"Я не собиралась вступать в какую-то организацию, тем более выполнять в ней какие-то функции — ни готовить, ни мыть полы, ни оказывать медицинскую помощь, ни, особенно, воевать", — написала она.

Как сообщал TopNews, летом 2015 года Варвара Караулова была задержана на турецко-сирийской границе в составе группы россиян. Ее вернули домой, а через несколько месяцев девушка стала фигуранткой уголовного дела о попытке присоединиться к террористической организации.