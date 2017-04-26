Ученые провели исследование реакции сердца на алкоголь. В эксперименте в качестве объектов наблюдения участвовали посетители фестиваля «Октоберфест» (Германия).

Люди, выпивающие большое количество алкоголя за короткий период времени, рискуют не только опьянеть, но и значительно навредить своему здоровью. К такому выводу пришла группа специалистов, представляющих Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана. По словам ученых, пристрастие пить алкогольные напитки залпом может приводить к проблемам с сердцем, таким как аритмия, развитие сердечной недостаточности или даже инфаркт, пишет "МК" со ссылкой на European Heart Journal.

Исследование проводилось во ужшкммт время фестиваля, одной из отличительных особенностей которого является обилие продаваемого пива с несколько повышенным содержанием алкоголя и традиция пить его в достаточно больших количествах. Специалисты проверили, влияют ли излишки выпитого алкоголя на сердцебиение посетителей, и пришли к выводу, что зачастую это действительно так.

При этом в большинстве случаев аритмия оказывалась «почти безвредной» — учёные замечали синусовую тахикардию, то есть несколько учащённое сердцебиение, однако довольно быстро ситуация приходила в норму без каких-либо последствий для организма (во всяком случае, в краткосрочной перспективе). Впрочем, в некоторых случаях пиво оказывало на сердце значительно более негативное влияние.

В частности, специалисты отмечали, что им удалось заметить зависимость между количеством выпитого алкоголя на килограмм веса человека и риском инфаркта или других серьёзных проблем с сердечно-сосудистой системой.

Исследователи также предполагают, что даже небольшие и выглядящие безвредными нарушения сердцебиения могут иметь для организма негативные последствия, хотя прямых доказательств этому получено и не было. В частности, специалисты не исключают, что пристрастие к выпиванию алкоголя залпом может быть чревато развитием мерцательной аритмии.