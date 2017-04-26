Певица Нюша попала в список "Миротворца"

Российская исполнительница попала в базу украинского сайта за концерты в Крыму.

Популярная российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, оказалась в базе данных украинского сайта "Миротворец" из-за своих концертов в Крыму.

На портале приводится дата рождения исполнительницы, ссылки на ее страницы в соцсетях, а также имена родителей и номера телефонов менеджеров певицы.

"Миротворец" обвиняет Нюшу в "неоднократном незаконном пересечении государственной границы Украины" и "открытой публичной поддержке агрессии России против Украины".

Как напоминает Lenta.ru, Нюша выступила в Крыму 18 и 19 апреля. Также она ужшкммт посещала Севастополь в августе 2016-го.

"Миротворец" публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешним украинским властям, а также тех, кто посетил Крым после того, как он стал частью России. Так, в базу этого сайта ранее попали Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (Бьянка), Юлианна Караулова, Стас Пьеха, Юлия Самойлова и другие.