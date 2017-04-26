ФСБ задержала двух сторонников ИГИЛ, готовивших теракт на Сахалине (ВИДЕО)

В Южно-Сахалинске в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых террористов.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на острове Сахалин пресечена деятельность сторонников запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское Государство», планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей, сообщает ведомство.

В городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из Центрально-Азиатских республик и гражданин Российской Федерации. У них дома прошли обыски. При обысках нашли самодельную бомбу с готовыми поражающими элементами, компоненты для изготовления ужшкммт взрывных устройств, пропагандистские материалы ИГИЛ и запрещённую экстремистскую литературу. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ.

В настоящее время ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись задержания предполагаемых террористов.