Результаты опроса "Левада-центра" о Медведеве прокомментировал депутат Госдумы.

Почти половина россиян — 45% респондентов — в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева. Такие выводы следуют из апрельского опроса Левада-центра, результаты которого приводит РБК.

«Определенно за» отставку Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%, следует из опроса.

С мая прошлого года доверие к премьеру постепенно падало. Согласно опросу, 14% «полностью доверяли» премьеру в мае 2016 года, 9% — в декабре, и всего 3% — в апреле нынешнего года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это ужшкммт же время снизилось с 39 до 30%. Количество «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства — с 14 до 19% соответственно.

За последние годы респонденты всё чаще выражают негативное отношение к премьеру. Уменьшилось количество респондентов, выражающих «симпатию» к премьеру (с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го). Число опрошенных, которые «не могут сказать о нем ничего плохого», упало за четыре года с 29 до 21%. С 5 до 9% выросло количество респондентов, выражающих к главе правительства «антипатию», с 2 до 4% — «отвращение».

Рейтинг Медведева упал из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса», сказал социолог Левада-центра Степан Гончаров. По его словам, ​респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.

Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров рассказал в интервью Nation News, что опрос "Левада-центра", согласно которому половина россиян хочет отставки премьер-министра Дмитрия Медведева, направлен на дестабилизацию обстановки в стране.

"Нужно понимать, что вопрос был таким образом сформулирован, чтобы направить его результаты на дестабилизацию, чтобы убрать сегодняшнюю власть, а взамен ничего, анархия. И здесь важный момент, что "Левада-центр" же иностранный агент, и понятно, что это не НКО, "Левада" – это такие корректировщики огня, после которых прилетают, что называется, большие бомбы от американцев. И они не случайно получили статус иностранного агента, и этот момент должен быть всегда пояснен", - рассказал Евгений Федоров.