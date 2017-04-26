Эрдоган: Путин изменил свое отношение к Асаду

Эрдоган заявил, что сирийский конфликт не удастся урегулировать, пока Башар Асад остаётся во главе страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия несколько скорректировала свою позицию по поводу будущего президента Сирии Башара Асада. К такому выводу турецкий лидер пришел после разговора с Владимиром Путиным.

В интервью агентству Reuters Эрдоган рассказал, что лично Путин не является приверженцем Асада. Он намекнул на смягчение поддержки сирийского президента Москвой.

«Путин сказал мне: «Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защитник Асада, я не его адвокат», — цитирует главу Турции Znaк.com.

По словам Эрдогана, конфликт в Сирии ужшкммт не может быть разрешен, пока Асад остается у власти.

Кроме того Эрдоган отметил, что сейчас "(президент РФ Владимир) Путин, (президент США Дональд) Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии". По его словам, "мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение", отмечает РИА Новости.

"Асад убил сотни тысяч человек и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди покинули бежали из своих родных стран", — также отметил Эрдоган. По его словам, Асад является основной причиной этого и в связи с этим нужно позволить сирийскому народу выбрать их лидера. Как отмечает агентство, Эрдоган убежден, что существует большое число альтернатив Асаду.