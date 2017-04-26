Эрдоган: Путин изменил свое отношение к Асаду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия несколько скорректировала свою позицию по поводу будущего президента Сирии Башара Асада. К такому выводу турецкий лидер пришел после разговора с Владимиром Путиным.
В интервью агентству Reuters Эрдоган рассказал, что лично Путин не является приверженцем Асада. Он намекнул на смягчение поддержки сирийского президента Москвой.
«Путин сказал мне: «Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защитник Асада, я не его адвокат», — цитирует главу Турции Znaк.com.
По словам Эрдогана, конфликт в Сирии ужшкммт не может быть разрешен, пока Асад остается у власти.
Кроме того Эрдоган отметил, что сейчас "(президент РФ Владимир) Путин, (президент США Дональд) Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии". По его словам, "мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение", отмечает РИА Новости.
"Асад убил сотни тысяч человек и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди покинули бежали из своих родных стран", — также отметил Эрдоган. По его словам, Асад является основной причиной этого и в связи с этим нужно позволить сирийскому народу выбрать их лидера. Как отмечает агентство, Эрдоган убежден, что существует большое число альтернатив Асаду.