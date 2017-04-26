Облигации федерального займа для физических лиц в 2017 году начнут продавать 26 апреля

Облигации федерального займа: купить ценные бумаги можно будет без труда - эксперт.

Облигации федерального займа для физических лиц в 2017 году: продажа стартовала 26 апреля

26 апреля 2017 года в России официально стартовала продажа облигаций федерального займа для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, надежность "народных облигаций" составляет 100%. Приобрести их можно в отделениях ВТБ 24 и ПАО Сбербанк. Объем выпуска ОФЗ составляет 15 миллиардов рублей, а номинальная стоимость одной облигации - 1 тысяча рублей. Купить ценные бумаги можно до 25 октября 2017 года. При этом ужшкммт одно физическое лицо может приобрести по каждому поручение до 30 штук ОФЗ.

Известно, что купонная ставка по первому купону составит 7,5% годовых, по второму - 8% годовых, по третьему - 8,5% годовых, по четвертому - 9% годовых, по пятому - 10% годовых, по шестому - 10,5% годовых.

По мнению независимого финансового аналитика Дмитрия Адамидова, ОФЗ являются привлекательным инвестиционным продуктом для населения.

"Чем больше вы держите бумаги, тем выше доходность. Средняя доходность составит порядка 8,5% годовых, что выглядит гораздо привлекательнее текущих ставок банковских депозитов. В то же время стоит отметить, что если вы захотите продать бумаги в течение первого года владения ими, то ничего не получите", - отметил в комментарии ФБА "Экономика Сегодня" эксперт .

Ранее сообщалось, что основной задачей ОФЗ служит привлечение граждан к вложениям в финансовый рынок в условиях дефицитного бюджета.

"Власти стараются мобилизовать средства населения и для инвестиций, и для текущих расчетов, и в этом нет ничего плохого. На мой взгляд, стоит ждать спроса на „народные“ ОФЗ. Вопрос, куда вкладывать деньги, актуален для тех, у кого еще остались средства. Любой россиянин старше 18 лет в любой момент может дать в долг собственному государству, купив такие бумаги", - сказал Адамидов,

Он отметил, что в сравнении с депозитами ОФЗ выглядят более выигрышным инструментом.

"Стоит учитывать и тот факт, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, которая потянет за собой и ставки по вкладам. Но при расчете ОФЗ важно учитывать комиссию банков за покупку и продажу облигаций. Высокие проценты могут отпугнуть потенциальных инвесторов", — предупредил аналитик.