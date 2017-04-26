Скормивший собакам свою любовницу бразильский вратарь вновь оказался в тюрьме

Вратарь Бруно Фернандес, расчленивший любовницу в 2010 году, вернулся в тюрьму.

Бразильский голкипер Бруно Фернандес, осуждённый на 22 года тюремного заключения за заказ убийства бывшей подруги, Элизы Самудио, вновь оказался за решёткой после того, как был досрочно освобождён в феврале 2017 года, сообщает RT со ссылкой на BBC.

Фернандес решил убить Самудио в 2010 году, после того как девушка стала требовать у спортсмена алименты на содержание сына. По данным следствия, футболист похитил и задушил девушку, а позднее с сообщниками ужшкммт расчленил тело, скормив останки собакам.

Из 22 лет голкипер отсидел четыре года и был выпущен на свободу на время рассмотрения апелляции. Фернандес заявил, что, несмотря на то, что к похищению Самудио он имеет непосредственное отношение, в курсе дальнейших событий он не был, к насилию над бывшей девушкой не был причастен.

Однако Верховный суд Бразилии постановил, что Фернандес должен вернуться в тюрьму и отсидеть положенный ему срок.

Как писал Topnews, голкипер успел подписать контракт с командой второго дивизиона чемпионата Бразилии и сыграть за него пять матчей, но 25 апреля Верховный суд государства постановил, что футболист обязан вернуться в тюрьму.