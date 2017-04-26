Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2017, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 26 апреля 2017.

Люди всегда стремились приоткрыть завесу тайны и узнать свое будущее. Одним из методов информирования о грядущих событиях традиционно считается гороскоп. Благодаря расположению звезд и планет астрологи считывают грядущие события и оформляют их в понятные прогнозы.

Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков Зодиака:

Гороскоп Овен. Овен с утра проснется в чудесном настроении, которое захочется сохранить до конца дня. Увы, возможны ужшкммт проволочки на работе, длительные пробки на дороге и масса других непредвиденных ситуаций, которые помешают реализовать задуманное.

Гороскоп Телец. День отдыха, отказа от всего ненужного, временного. Чтобы избежать всевозможных обострений, снижения иммунитета и прочих неприятностей, займитесь релаксацией.

Гороскоп Близнецы. Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.

Гороскоп Рак. Раку нужно быть крайне осторожным, если он занимается активными видами спорта. Велика вероятность травм и ушибов.

Гороскоп Лев. Львы могут быть на редкость сентиментальными и чувствительными, успешно выражающими свои переживания словами. Они легко пойдут на контакт и склонны рассказывать шапочным знакомым личные сведения.

Гороскоп Дева. Вы должны быть осторожны в денежных вопросах. Сегодня и в ближайшие дни вам лучше не иметь дела с чужими деньгами. Постарайтесь не распылять внимание на много объектов, хотя ваши интересы легко будут переключаться, а новости — отвлекать от текущих дел.

Гороскоп Весы. Звезды не советуют Весам быть пассивным и безучастным, особенно, в профессиональном смысле. Так вы потеряете шанс вырваться вперед в карьере и получить прибыль.

Гороскоп Скорпион. Двойственные, неожиданные, будоражащие и труднообъяснимые ситуации могут стимулировать ваши любовные отношения. Как это ни банально прозвучит, раскрывая душу, вам придется открыть и кошелек.

Гороскоп Стрелец. Этот день склоняет вас к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат вам вариантов поразвлечься, в вас может проснуться талант организатора, и вы быстро придумаете с кем, когда и куда можно пойти.

Гороскоп Козерог. Во второй половине месяца некоторые Козероги поверят в любовь с первого взгляда. Есть шанс для счастливого брака. Для начала осознайте, что вы совершенно определенно настроены на брак и что в браке вас интересуют не только радости чувственных наслаждений, но и уверенность в завтрашнем дне и благосостояние будущих детей.

Гороскоп Водолей. Ожидается весьма трудный день, так как нужно будет вступиться за своих ближайших родственников, коим ваша поддержка потребуется именно сейчас

Гороскоп Рыбы. День обещает быть весьма критическим. Возможно, вам сегодня придется столкнуться с недоброжелателями и обманщ