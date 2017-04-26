ЦСКА - "Локомотив": прогноз на матч 26.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Читайте в материале TopNews подробности предстоящего поединка 25-го тура Чемпионата России ЦСКА - "Локомотив" 26 апреля 2017.

26 апреля 2017 года в рамках 26-го тура российской футбольной премьер-лиги состоится столичное дерби между ЦСКА и "Локомотивом". Поединок пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Начало в 19:30 мск.

ЦСКА - "Локомотив" 26 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию поединка ЦСКА - "Локомотив" 26 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:25 мск.

ЦСКА - "Локомотив" 26 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Локомотив" 26 апреля 2017: перед матчем

ЦСКА идет вторым в турнирной таблице с 47 баллами в активе, притом, что у лидирующего "Спартака" в арсенале 54 очка. В предыдущих ужшкммт матчах армейцы сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1) и "Ростовом" (0:0), и обыграли "Уфу" (2:0).

Идущий шестым "Локомотив" (35 очков) ранее сыграл вничью с "Ростовом" (0:0), разгромил "Арсенал" (3:0), а затем снова провел ничью, но уже боевую, с "Амкаром" (3:3).

Поединок в 11-м туре нынешнего сезона РФПЛ закончился победой железнодорожников со счетом 1:0.

"Локомотив" - ЦСКА 1:0 ВИДЕО голов

ЦСКА - "Локомотив" 26 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу армейского клуба в среднем с коэффициентом 2,00, на ничью - 3,3, на успех "Локомотива" - 4,4.