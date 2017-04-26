"Оренбург" - "Зенит": прогноз на матч 26.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Оренбург" - "Зенит" 26 апреля 2017 читайте в обзоре TopNews.

26 апреля 2017 года на стадионе "Газовик" футбольный клуб "Оренбург" принимает санкт-петербургский "Зенит" в матче 25-го тура Чемпионата России по футболу. Начало игры в 17:00 мск.

"Оренбург" - "Зенит" 26 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Оренбург" - "Зенит" 25 апреля 2017 покажет "Матч ТВ". Также следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:55 мск.

"Оренбург" - "Зенит" 26 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Оренбург" - "Зенит" 26 апреля 2017: перед матчем

"Оренбург" сейчас находится на 13-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 22 балла. Ранее команда ужшкммт проиграла "Уралу" (0:2), а затем победила "Терек" и "Томь" с одинаковым счетом - 2:1.

"Зенит" идет на третьей строчке Чемпионата России с 46 баллами по итогам 24-х туров. В предыдущих матчах питерцы сыграли вничью с "Анжи" (1:1), проиграли "Спартаку" (1:2) и одолели "Урал" (2:0).

До этого клубы играли в 11-м туре РФПЛ. Тот поединок закончился победой "Зенита" с минимальным счетом.

"Зенит" - "Оренбург" 1:0 ВИДЕО голов

Вратарь "Оренбурга" Александр Гутор призвал болельщиков поддержать родной клуб в домашнем матче с "Зенитом".

"Ребята, приходите в среду на матч с "Зенитом" и поддержите нашу команду. В предыдущей домашней игре именно ваша поддержка помогла нам забить мяч на последней минуте "Тереку"", - сказал он.

"Оренбург" - "Зенит" 26 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Зенит" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 1,5, на ничью - 4,00, на успех "Оренбурга" - 6,5.