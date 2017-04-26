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СМИ: в Приморье срочники-вымогатели открыли стрельбу по бойцам Росгвардии

Опубликовано 26.04.17 09:45 СМИ: в Приморье срочники-вымогатели открыли стрельбу по бойцам Росгвардии

Инцидент произошел в воинской части под Уссурийском.

В одной из воинских частей под Уссурийском в Приморском крае солдаты срочной службы, подозреваемые в вымогательстве у сослуживцев, открыли огонь по бойцам спецназа во время задержания. Как сообщает VL.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время перестрелки один из солдат получил ранение и был госпитализирован.  

По некоторым данным, сотрудники спецслужб выехали на задержание в воинскую ужшкммт часть в поселке Сергеевка после того, как к ним поступила информация о том, что группа уроженцев Кавказа, в которую входили солдаты срочной службы, контрактники и демобилизовавшиеся, требовала деньги от других военнослужащих, в том числе и офицеров.

Во время захвата на территории части подозреваемые начали стрелять по силовикам. В результате короткой перестрелки один из вымогателей был ранен, а его подельники решили сдаться.

Один из военнослужащих части рассказал, что вымогатели носили оружие и проживали не в казармах, а в офицерских квартирах на территории части. В ходе обысков у них было обнаружено большое количество мобильных телефонов и планшетов, которые были отобраны у других военнослужащих части. Также правоохранители изъяли множество долговых расписок с крупными суммами, которые потерпевшие должны были отдавать вымогателям.

Подозреваемые уже взяты под стражу. Следователи устанавливают их причастность к совершению аналогичных преступлений в гарнизоне. В свою очередь, официально представитель командования Пятой армии опроверг информацию об инциденте.
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