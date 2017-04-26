СМИ: жильцов московских пятиэтажек переселят в бывшие промзоны

Власти Москвы уже нашли почти 150 площадок, где возможно строительство новых домов для расселения сносимых хрущевок.

Власти Москвы нашли примерно 150 площадок, где теоретически возможно строительство домов для переселенцев из хрущевок.

Из этого пула для жилищной застройки однозначно пригодны 100 участков. Около двух третей этих площадок принадлежат Москве, остальное — либо в федеральной собственности, либо в собственности сторонних владельцев. Большая часть этих площадок расположена на востоке и юго-востоке. Именно в этих округах больше всего и находится хрущевок: как ужшкммт следует из презентации мэрии, подготовленной к проходившей в марте встрече в Госдуме, на востоке столицы в старом жилом фонде общей площадью 5,7 млн кв. м проживает 357 тыс. человек, на юго-востоке — 3,87 млн кв. м и 242 тыс. человек соответственно.

Большая часть этих участков находится в городской собственности; те, что принадлежат сторонним пользователям, планируется выкупить или обменять на другую землю. Но для первой волны переселенцев, которым чиновники рассчитывают выдать ключи от новых квартир уже осенью, начнут подыскивать построенное жилье, находящееся в собственности мэрии и подконтрольных ей застройщиков, либо выкупать площади в новостройках у девелоперов. По данным риэлторов, у застройщиков в уже сданных новостройках нераспроданными остаются почти 200 тыс. кв. м, рыночная стоимость которых превышает 35 млрд рублей, выяснил "Коммерсантъ".

По словам одного из девелоперов, на юго-востоке и востоке города много бывших промзон, что облегчит процесс вовлечения земель под жилищное строительство. Большая часть земель промзон принадлежит городу, который сдал участки в аренду, так что с арендаторами власти быстро решат вопрос.

В Земельном кодексе предусматривается изъятие участков для государственных нужд: это может происходить при наличии решения уполномоченных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, поясняет исполнительный директор юридической компании HEADS Consulting Никита Куликов. Но это достаточно длительная процедура сама по себе, поэтому провести ее одномоментно никак не получится, считает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. В этом случае, продолжает он, можно договориться с землепользователями, предоставив им взамен другие участки.

Одним из механизмов может быть использование так называемый порядок наложения публичного сервитута, под которым понимается ограниченное право пользования землей, находящейся как в собственности города, так и в частной собственности, что позволит частично решить вопрос изъятия земель.

Ранее Topnews писал, что в минувшие выходные 22-23 апреля в столичной мэрии прошло закрытое совещание, в котором приняли участие представители управ и префектур. В ходе встречи обсуждалось недовольство москвичей программой сноса пятиэтажек.

Выяснилось, что самые "протестные" дома не войдут в программу реновации и окончательный список под снос, который будет опубликован 10 мая. Такими домами считаются те, где против сноса выступают 30-40% собственников квартир.