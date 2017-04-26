В Петербурге по делу о педофилах в детском доме задержаны пять человек

По факту случившегося было возбуждено восемь уголовных дел.

Сотрудники полиции и СКР задержали в Санкт-Петербурге пять человек, связанных с местным детским домом, по подозрению в сексуальном насилии над воспитанниками.

"В результате проведения большого количества следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержаны: заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме", - цитирует ТАСС источник в Главном следственном управлении СК (ГСУ) по Санкт-Петербургу.

Согласно предварительной информации, с 2005 по 2010 год в одном из ужшкммт детских домов группа злоумышленников систематически насиловала четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения. По факту инцидентов было возбуждено восемь уголовных дел статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

"Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения, а также о соединении уголовных дел в одно производство. Выполняются мероприятия, направленные на проверку информации о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома", - отметили в ведомств

В свою очередь Life пишет о том, что одним из задержанных по делу о сексуальном насилии в детдоме Кировского района является работник социальной гостиницы "Мечта". При этом, по предварительной информации, в следственные органы обратился бывший воспитанник учреждения для детей с отклонениями в развитии.

По словам молодого человека, в 2005 году, когда ему было 13 лет, он подвергался неоднократным надругательствам со стороны старшего товарища Кирилла П., работавшего в тот момент в соцгостинице для выпускников-сирот на Турбинной улице.

Под угрозой отправить детдомовца в психиатрическую больницу, Кирилл П. заставлял подростка удовлетворять свои сексуальные потребности. Для встреч предполагаемый преступник выбирал сауну и чердаки. За молчание он платил ребёнку несколько сотен рублей.

Кирилл П. был задержан как один из основных подозреваемых. По словам коллег, соцработник характеризуется положительно, он неоднократно организовывал встречи сирот и проводил благотворительные вечера.

Ранее в Северной столице по уголовному делу было проведено более 10 обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, школах и организациях, занимающихся опекунством сирот.