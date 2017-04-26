Расходы на миллиарды: фонды из фильма ФБК «Он вам не Димон» обнародовали отчетность (ВИДЕО) (ВИДЕО)

По данным Минюста, суммарный бюджет фондов составил более 3,68 млрд рублей.

Приписываемые ФБК премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву благотворительные фонды "Дар", "Градислава", "Соцгоспроект" и Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта впервые опубликовали финансовые отчеты за 2016 год. Согласно опубликованным на сайте Минюста данным, суммарный бюджет фондов составил более 3,68 млрд рублей, которые, по мнению оппозиционера Алексея Навального, "спускаются" на развлечения и хобби премьера Медведева.

По словам Навального, отчетность фондов никогда и нигде не публиковалась ранее, а нынешнюю публикацию он связал с расследованием ФБК "Он вам не Димон" и ужшкммт последовавшими антикоррупционными митингами в России.

"После нашего расследования, акции 26 марта и вообще всеобщего внимания "благотворительные" фонды Дмитрия Медведева сделали то, чего не делали никогда", - отмечает оппозиционер.

Согласно отчету Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта, на который оформлена горная резиденция в Псехако, на его содержание каждый год тратится 691 млн рублей. Как напомнил Навальный, во взломанной почте Медведева был найден список трат, в котором фигурировали фильмодром, декантеры (графины для подачи вина), горничные.

"Вот на это утекло почти 700 млн рублей", - сказал основатель ФБК.

Судя по отчету фонда "Градислава", на который оформлена усадьба Миловка в Плесе, указаны расходы на содержание в 768 млн рублей в год.

Фонд "Соцгоспроект" тратит на свое содержание, согласно отчету, 716 млн рублей. По словам Навального, деньги расходуются на уборку и поддержку территории дачи, где, как утверждал председатель наблюдательного совета некоммерческого фонда "Дар" и однокурсник главы правительства Илья Елисеев, никто не живет.

Самый крупный фонд "Дар" владеет квартирами в реконструированном дворце графа Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге. Здесь, согласно отчету, было потрачено 1 млн 370 тыс. 390 рублей.

По версии Навального, из всех отчетов складываются общие траты "суперфонда" Дмитрия Медведева, содержание которого в 2016 году обошлось в 3 млрд 681 млн 545 тыс. рублей.

"Все эти четыре фонда - это, по сути, одно и то же, один огромный коррупционный фонд-кошелек, из которого оплачиваются покупки Медведева", - заявил оппозиционер.

Для сравнения он отметил, что самый крупный и известный в России благотворительный фонд "Подари жизнь" в год тратит 2,3 млрд рублей.

Посмотрите: медведевские фонды опубликовали отчётность. Сравниваем это с размерами реальных благотворителей https://t.co/QjzxHhhoJT pic.twitter.com/pj7cVwGuZm — Alexey Navalny (@navalny) 25 апреля 2017 г.

"Это почти на 1,5 млрд меньше, чем фонды Медведева. На спасение, лечение, реабилитацию детей потрачено в полтора раза меньше, чем на поддержание красоты в дворцах Медведева", - говорится на сайте Навального.

При этом "Русфонд" с годовым расходом в 920 млн рублей тратит в четыре раза меньше, чем "медведевские" фонды.

"Отняв коррупционные деньги Медведева, можно делать платные операции вообще всем детям, кому они нужны", - подытожил Навальный.

Илья Елисеев, руководитель фонда «Дар», который ФБК связывал с «тайной недвижимостью» главы правительства Дмитрия Медведева, уже опроверг слова Алексея Навального о том, что «Дар» впервые опубликовал отчетность на сайте Министерства юстиции России.

«В действительности Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» и другие фонды, находящиеся под моим управлением, отчитываются о своей деятельности в установленной законодательством форме ежегодно», — заявил Елисеев в интервью РБК.

По его словам, в противном случае Минюст давно бы прекратил их деятельность.

«Что касается заявлений о том, что мы сделали это впервые, рекомендуем относиться критически к сообщениям источника, распространившего эту информацию, так как он неоднократно замечен во лжи», — сказал Елисеев.