Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 26 апреля 2017.

Гороскоп на сегодня Овен

Овнам рекомендуется проявить настойчивость для получения выгодного предложения. Вот только такой напор помещает любви: партнер может устать от вашей навязчивости, и ему следует самому проявить инициативу. В деловой сфере все гладко. Звезды сулят скорую денежную премию, которая поправит финансовое положение.

Гороскоп на сегодня Телец

У Тельцов наблюдается снижение иммунитета, поэтому 26 апреля им ужшкммт следует бережно отнестись к здоровью. Сегодня лучше не выходить из дома чтобы не простудиться и не подхватить инфекцию. Лучше заняться хозяйственными делами и навести порядок. Однако будьте аккуратны с бытовой химией. Сегодня также уязвимы руки. Вечером не исключено, что вы получите весточку от старого друга.

Гороскоп на сегодня Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам в этот день сосредоточиться на второстепенном, ведь именно занятия по душе принесут сегодня максимальную выгоду. Этот день подходит для советов: прислушайтесь, что говорят друзья и сами дайте дельный совет. Вечер лучше провести за оздоровительными процедурами.

Гороскоп на сегодня Рак

У Раков наступило подходящее время для работы над краткосрочными проектами. Займитесь сегодня делами, результат которых должны получать немедленно. К остальной работе приступите тогда, когда появятся союзники или покровитель. А вот беседу с близкими отложите вовсе. Разговор с ними сегодня обернется ссорой. Лучше воздержаться от физических нагрузок.

Гороскоп на сегодня Лев

Львам в этот день следует проявить осторожность, не рисковать и не поддаваться на провокации. Астрологи предупреждают, что недоброжелатели захотят атаковать вас хитрым способом. Попытаются втереться в доверие и нанесут удар. Постарайтесь не допустить этого. Попытайтесь отличить искренние комплименты от лести. Свободное время проведите в одиночестве.

Гороскоп на сегодня Дева

Девам рекомендуется взяться за выполнение сложной работы рано утром, ведь во второй половине дня будет трудно сосредоточиться. Полученные новости заставят вас отказаться от составленного плана, и вам придется отменить развлечения или покупки, так как потребуются финансы для более важных вещей. Тактичным представителям знака удастся избежать конфликта в семье.

Гороскоп на сегодня Весы

По словам астрологов, Весы многого добьются в профессии, если сосредоточатся на сложной работе. Представителям этого знака даже не понадобиться помощь со стороны, а только советы опытных сотрудников. К концу рабочего дня ожидаются денежные поступления. С любимым человеком не исключены разногласия. Но вы подумаете, что так он проверяет ваше терпение. Поговорите с ним и решите мелкие проблемы с юмором.

Гороскоп на сегодня Скорпион

Для Скорпионов настал день коммерческой деятельности. Этот день подходит для того, чтобы открыть бизнес. Заручитесь поддержкой и приступайте к работе. Прибыль вы получите уже скоро, что вдохновит вас на новые подвиги. Все останется без перемен лишь на любовном фронте. Но эти переживания и не нужны вам.

Гороскоп на сегодня Стрелец

Звезды обещают плодотворную работу Стрельцам с утра до обеда, после чего нужно немного отдохнуть. В этот день получится встретиться с друзьями. От них вы получите немало ценной информации. Сегодня велик шанс кем-то увлечься. Не исключено, что избранником окажется человек, с которым вы давно знакомы. Но не торопите события.

Гороскоп на сегодня Козерог

У Козерогов сегодня не случится ничего грандиозного, что расстроит представителей этого знака. К вечеру появится обида, из-за того что не оправдались ожидания. Близкие люди вашего настроения не поймут, что разозлит вас еще больше. Только не закатывайте истерику, реальной причины для этого нет.

Гороскоп на сегодня Водолей

Звезды советуют не тратить время на врагов или конкурентов, лучше найдите единомышленников для успешной работы. Хороший день для начала любовных отношений. Тот, кто состоит в браке, сегодня поймет, что семейная жизнь удалась. Нет повода для волнений. Огорчает немного лишь нестабильное финансовое положение.

Гороскоп на сегодня Рыбы

У Рыб возможны неудачи на работе, но в первой половине дня. После этого наступит благоприятное время, причем в этот период даже можно приобрести лотерейный билет. Вечер вновь будет мрачным. Настроение испортится из-за критики. Свое недовольство выскажут вам друзья. От обиды эмоции вырвутся наружу. Но попытайтесь продемонстрировать достойное поведение.