Какой сегодня праздник: 26 апреля 2017 года в России отмечается церковный праздник Медуница

26 апреля отмечается также Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф и Всемирный день интеллектуальной собственности.

Какой праздник сегодня, 26 апреля: Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля во всем мире отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Эта дата была установлена на саммите СНГ в сентябре 2003 года по инициативе экс-президента Украины Леонида Кучмы. Идею поддержали в ООН. В этом году праздник будет в 14-й раз отмечаться на международном уровне.

В России этот день ужшкммт отмечается с 1993 года как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 4 апреля 2012 года российское правительство приняло постановление, изменившее название даты на День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Всемирный день интеллектуальной собственности

День интеллектуальной собственности был учрежден на заседании Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности в 1999 году. С тех пор каждый год 26 апреля отмечается это событие.

Инициатором создания праздника стала организации ВИПО, которая отвечает за охрану и развитие интеллектуальной собственности во всем мире, причем 26 апреля – это день основания ВИПО.

Какой церковный праздник сегодня, 26 апреля: Медуница

Православная церковь отмечает 26 апреля 2017 года день православная церковь отмечает память святой мученицы Фомаиды Египетской, павшей за веру в пятом столетии. Ее считают покровительницей женственности, скромности и противницей блудной страсти. Ей молились с целью искупления и избавления от блудных помыслов.

В народе Фомаиду прозвали Медуницей, так как именно в этот день крестяне отправлялись в лес за медуницей, которую использовали в кулинарных целях, заваривая из нее чай и готовя на ее основе множество блюд.

Также в этот день собирали первый щавель, с которым пекли пироги и готовили щи по-монастырски.